Ливерпуль, Великобритания, , 17:54 — REGNUM Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер собирается продолжить свою карьеру в Англии.

Согласно сообщениям журналиста Николо Скиры, немец изъявлял желание перейти в команду Юргена Клоппа. «Ливерпуль» собирается завершить сделку в течение ближайших нескольких дней.

Сообщается, что Вернер лично контактировал с главным тренером «мерсисайдцев» Юргеном Клоппом.

В нынешнем сезоне Бундеслиги нападающий «РБ Лейпциг» набрал 31 (24+7) очков по системе «гол+пас» в 28 матчах чемпионата. Вернер является лучшим бомбардиром чемпионата Германии.