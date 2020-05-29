Нью-Йорк, США, , 17:31 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» заключил трёхлетние контракты новичка с тремя нападающими из Канадаских юниорских лиг, информирует пресс-служба «островитян».

Игроки были выбраны «Айлендерс» на драфта 2018 и 2019 годов.

20-летний Коул Коски, выбранный «островитянами» под общим 209-м номером драфта 2019 года, провел минувший сезон в «Сагино» из юниорской лиги Онтарио. Нападающий набрал 80 (34+46) очков в 62 матчах, став вторым бомбардиром команды.

Сокомандник Коски 20-летний Блэйд Дженкинс набрал 40 (16+24) очков в 47 матчах регулярного чемпионата. «Айлендерс» выбрали его под общим 134-м номером драфта 2018 года.

21-летний Феликс Бибо провёл прошедший сезон в двух командах из юниорской лиги Квебека — «Квебек Рэмпартс» и «Шикутими». В общей сложности 178-й номер драфта 2019 года набрал 70 (29+41) очков в 63 матчах чемпионата.