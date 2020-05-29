Калининград, , 16:54 — REGNUM «Балтика» заключила новое соглашение с главным тренером команды Евгением Калешиным, информирует пресс-служба калининградского клуба.

Сообщается, что срок нового контракта со специалистом рассчитан до 2022 года. Также клуб продлил соглашения с участниками тренерского штаба Калешина.

«Благодарен руководству клуба за то, что предложили нам продолжить сотрудничество! Рад быть частью ФК «Балтика», представлять интересы и ценности болельщиков и жителей области!

Надеюсь, со всей серьезностью и страстью мы сможем выразить это через нашу игру и результаты», — приводит слова Калешина пресс-служба «Балтики».

В минувшем сезоне ФНЛ «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице.