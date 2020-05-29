Балашиха, Московская область, , 16:33 — REGNUM Канадский защитник Коди Керран выплатил «Авангарду» 20 миллионов рублей за расторжение контракта, информирует «Спорт-Экспресс».

О переходе 30-летнего хоккеиста в КХЛ стало известно в конце марта, однако в то же время Керран получил предложение от «Анахайм Дакс» и игрок отказался играть в КХЛ.

По данным источника, руководство омского клуба разрешило канадцу выступать в НХЛ при условии, что игрок выплатит клубу 20 миллионов рублей.

Контракт канадца с «Анахаймом» будет иметь зарплату в размере 900 тысяч долларов.