Милан, Италия, , 16:13 — REGNUM Руководство «Интера» решило не покупать нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

Согласно информации Sky Sport Italia, спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что клуб не станет участвовать в трансферной борьбе за Тимо Вернера.

«Он всегда нам нравился, но он не перейдёт в «Интер». Я знаю, что для этого есть различные причины. Я знаком с мнением его окружения.

У него действительно есть отступные, которые мы можем покрыть, но он не перейдёт к нам», — сообщил Аузилио.

В текщуем сезоне Бундеслиги Вернер является лучим бомбардиром, за 28 матчей чемпионата он набрал 31 (24+7) очко по системе «гол+пас».