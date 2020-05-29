Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM Тренерский штаб гандбольного клуба «Ростов-Дон» начал подготовку к началу полноценных тренировок. Об этом сообщил наставник команды Амброс Мартин, передаёт ИА REGNUM.

«Заканчиваем переходный период и теперь фокусируемся на том, чтобы подготовить команду к началу полноценных тренировок. Пока, конечно, занятия проходят дома, сейчас делаем упор на физические кондиции. Уже составили план, по которому команда будет заниматься и готовиться к старту нового сезона, собравшись вместе», — отметил главный тренер гандбольного клуба.

В настоящее время игроки команды тренируются в домашних условиях. Этот процесс тренерский штаб держит на контроле в режиме онлайн.

ИА REGNUM напоминает, что ранее наставник клуба «Ростов-Дон» назвал самым оптимальным решением провести «Финал восьми» Лиги чемпионов. Турнир был прерван в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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