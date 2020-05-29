Москва, , 15:55 — REGNUM Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым состоится 24 июля, это подтвердила Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом 29 мая сообщает ТАСС.

«Бой Емельяненко — Исмаилов в силе и пройдет 24 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что место и формат проведения боя будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.

Напомним, первоначально проведение боя было запланировано на 3 апреля в Москве.

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