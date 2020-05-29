Мадрид, , 15:34 — REGNUM Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста обвиняется в неуплате налогов. Об этом 29 мая сообщает AS.

По информации издания, в 2014 году футболист не выплатил налоги в размере €1,37 млн с прибыли от имиджевых прав. Судебное заседание должно состояться 4 июня.

Отмечается, что прокуратура запросила для Косты наказание в виде шести месяцев лишения свободы и штрафа в размере более €500 тыс.

Напомним, Коста играет за «Атлетико» с 2018 года, а ранее выступал за команду в 2007—2009 и 2010−2014 годах.

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