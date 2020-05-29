Москва, , 15:21 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Спартак» заключил подписал контракт с защитником Андреем Зубаревым. Об этом 29 мая сообщается на сайте команды.

Отмечается, что клуб КХЛ подписал соглашение с 33-летним хоккеистом, которое рассчитано на два года.

Ранее Зубарев играл за санкт-петербургский СКА в течение пяти лет и выиграл Кубок Гагарина 2017 года. В составе сборной России он стал чемпионом мира 2014 года и олимпийским чемпионом 2018 года.

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