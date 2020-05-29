Хельсинки, , 15:13 — REGNUM Победителей финского киберспортивного турнира Red Bull Flick по CS: GO забанили (заблокировали) за мошенничество. Об этом 28 мая сообщило издание Kotaku.

Как оказалось, киберспортсмены jezayyyy и woldes использовали читы, чтобы получить преимущество во время турнира. Организаторы соревнования из компании FACEIT смогли обнаружить нарушение только после окончания матчей.

Напомним, CS: GO — это популярный многопользовательский тактический шутер от компании Valve. Его релиз состоялся в 2012 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Стример «Ninja» организовал киберспортивный турнир по Fortnite