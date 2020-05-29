Гроув, , 15:10 — REGNUM Британская команда «Уильямс», выступающая в «Формуле-1», расторгла контракт с титульным спонсором и может быть продана. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба «королевских автогонок».

Отмечается, что соглашение «Уильямс» с американской компанией ROKiT расторгнуто. При этом выручка команды со £130,7 млн в 2018 году до £95,4 млн в 2019 году.

Руководство «Уильямс» готово рассмотреть продажу пакета акций команды «Формулы-1» в рамках новой стратегии развития.

Добавим, что команда «Уильямс» была основана в 1977 году Фрэнком Уильямсом и Патриком Хэдом. Она является неизменным участником «Формулы-1».

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