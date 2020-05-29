Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Популярный игровой стример Тайлер «Ninja» Блевинс выступил организатором киберспортивного турнира по «королевской битве» Fortnite. Об этом 28 мая сообщил портал The Esport Observer.

Турнир под названием Ninja Battles Featuring Fortnite будет транслироваться на официальном Mixer-канале стримера. Призовой фонд соревнования составит $400 тыс.

Напомним, Тайлер «Ninja» Блевинс — это популярный стример, известный своими прямыми трансляциями по игре Fortnite на сервисе Twitch. В 2019 году он перешёл на Mixer, новую платформу Microsoft.

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