Булонь-Бийанкур, Франция, , 14:15 — REGNUM Команда «Рено» продолжит выступать в чемпионате мира по автогонкам «Формула-1». Об этом 29 мая заявила в пятницу и. о. гендиректора «Рено» Клотильда Дельбос.

«Мы уже публично озвучивали и подтверждаем сейчас, что намерены остаться в «Формуле-1», — цитирует Дельбос Agence France Press.

Она отметила, что «Рено» будет участвовать в гонках, несмотря на планы по сокращению расходов. Сохранению команды поможет новый финансовый регламент, который ограничит бюджет команд с 2021 года на уровне $145 млн.

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