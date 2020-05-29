Москва, , 13:54 — REGNUM Запросы от 68 российских легкоатлетов на оформление нейтрального статуса получило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом 29 мая заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«По состоянию на утро 29 мая РУСАДА получило 68 заявок от спортсменов на получение от нас официальных писем, которые необходимы для оформления нейтрального статуса», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала новый регламент для получения нейтрального статуса.

Теперь заявки могут быть рассмотрены только с приложенными письмами от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене.

Кроме того, процесс оформления нейтрального статуса для взрослых спортсменов стал платным.

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