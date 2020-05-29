Стокгольм, , 13:32 — REGNUM Власти Швеции разрешили проведение спортивных соревнований, остановленных из-за пандемии коронавируса, с 14 июня. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба правительства страны.

«С 14 июня вновь разрешено заниматься спортом без зрителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение распространяется на все виды спорта при условии, что соревнования будут проводиться на открытом воздухе и в соответствии с требованиями безопасности.

Таким образом, чемпионат по футболу среди мужчин может начаться 14 июня, у женщин — 27 июня.