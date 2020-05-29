Ньон, Швейцария, , 12:52 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести Лигу чемпионов в формате «Финала четырёх». Об этом 29 мая сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, УЕФА рассматривает вариант, при котором после стадии ¼ финала будет доигровка турнира в формате «Финала четырёх».

Отмечается, что финал состоится не в Стамбуле, как было запланировано. Все матчи будут перенесены в Германию, где эпидемиологическая ситуация лучше и уже возобновлён чемпионат страны.

В этом случае оставшиеся матчи 1/8 финала пройдут 7−8 августа, а четвертьфиналы — 13−14 августа. Завершить еврокубковый сезон планируется к 31 августа.

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