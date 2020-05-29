Москва, , 12:35 — REGNUM Гимнаст Сергей Найдин вернулся в расположение сборной России на базу «Озеро Круглое». Об этом 29 мая сообщил тренер спортсмена Сергей Степаненко.

«Сергей заехал на базу вчера, сегодня ему предстоит тестирование на коронавирус», — цитирует Степаненко ТАСС.

Он отметил, что в случае отрицательного теста Найдин будет допущен в тренировочный зал, где мужская команда уже возобновила подготовку к сезону.

Напомним, Найдин был госпитализирован в больницу Солнечногорска в начале апреля с подозрением на заражение коронавирусом. Позже он покинул больницу, когда два его теста оказались отрицательными.

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