Берлин, , 11:41 — REGNUM Берлинский «Унион» отстранил от матчей футболиста Себастьяна Польтера за отказ от сокращения зарплаты во время пандемии коронавируса. Об этом 29 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Польтер стал единственным в клубе, кто не поддержал решение руководства о сокращении зарплаты. Его отстранили от матчей, но разрешили тренироваться с командой до конца соглашения.

Контракт 29-летнего нападающего с «Унионом» истекает летом.

«Мы решили, что Себастьян больше не будет частью нашей команды», — сказал президент клуба Дирк Цинглер.

Отметим, что Польтер играл за «Унион» с 2017 года, а до этого он выступал за берлинский клубе с 2014 по 2015 год на правах аренды. В его активе 104 матча в составе команды и 46 голов.