Лас-Вегас, США, 29 мая 2020, 11:26 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может провести бой с победителем поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Об этом 29 мая сообщает ESPN.
«Конор и я не говорили о следующих боях, но его вызывают все подряд. Если ты Конор Макгрегор, каждый хочет встретиться с тобой», — сказал глава UFC Дэна Уайт.
Он отметил, что осенью Нурмагомедов должен провести защиту титула в чемпиона UFC в лёгком весе против Гэтжи. После этого предпочтительным вариантом является встреча Макгрегора с победителем боя Нурмагомедов — Гэтжи.
Напомним, Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, когда победил американца Эла Яквинту. Затем он защитил титул в поединках с Макгрегором и Дастином Порье.
Читайте также: Гэтжи рассказал, как будет действовать в бою с Хабибом