Лас-Вегас, США, , 11:26 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может провести бой с победителем поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Об этом 29 мая сообщает ESPN.

«Конор и я не говорили о следующих боях, но его вызывают все подряд. Если ты Конор Макгрегор, каждый хочет встретиться с тобой», — сказал глава UFC Дэна Уайт.

Он отметил, что осенью Нурмагомедов должен провести защиту титула в чемпиона UFC в лёгком весе против Гэтжи. После этого предпочтительным вариантом является встреча Макгрегора с победителем боя Нурмагомедов — Гэтжи.

Напомним, Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, когда победил американца Эла Яквинту. Затем он защитил титул в поединках с Макгрегором и Дастином Порье.

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