Цхинвал, , 11:22 — REGNUM Большинство спортивных секций в Цхинвале возобновили работу после перерыва на два месяца. Об этом 29 мая сообщает агентство «Рес» со ссылкой на Комитет по молодёжной политике, спорту и туризму Южной Осетии.

Журналисты сообщают, что также были возобновлены тренировки боксеров.

«Мои боксеры очень соскучились по спортивному залу, по друзьям. Постоянно звонили с вопросом, когда откроется зал», — рассказал тренер Чермен Бестаев.

Он добавил, что во время режима самоизоляции, введенного для защиты населения от коронавируса, для спортсменов был разработан план тренировок на дому, чтобы не потерять спортивную форму. После возобновления занятий тренер пока не сильно нагружает своих воспитанников.

Стоит отметить, что с июня в Южной Осетии будут возобновлены тренировки пловцов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии возобновят тренировки пловцов