Мадрид, , 11:06 — REGNUM Мадридский «Реал» является самым дорогим футбольным клубом мира. Об этом 29 мая сообщает Football Benchmark.

Отмечается, что стоимость «королевского клуба» составляет €3,478 млрд. На втором месте идёт «Манчестер Юнайтед» (€3,342 млрд). Замыкает тройку «Барселона» (€ 3,193 млрд).

В первую десятку также входят «Бавария» (€2,878 млрд), «Ливерпуль» (€2,658 млрд), «Манчестер Сити» (€2,606 млрд), «Челси» (€2,218 млрд), «Тоттенхэм Хотспур» (€2,067 млрд), ПСЖ (€1,911 млрд), «Арсенал» (€1,852 млрд).

Туринский «Ювентус», который ранее был единственным итальянским клубом в первой десятке, опустился на 11-е место. Его стоимость оценивается в €1,735 млрд.

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