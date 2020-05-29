Милан, Италия, , 10:33 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Милана». Об этом 29 мая сообщает Calciomercato.

По информации издания, «Милан» интересовался ситуацией с трансфером Азмуна и контактировал его агентом. Летом миланский клуб может начать переговоры с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил €25 млн за Азмуна, но «Зенит» оценивает футболиста в €30 млн.

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