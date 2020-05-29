Турин, Италия, , 10:19 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может уйти из клуба после завершения сезона. Об этом 28 мая сообщил журналист Пьетро Бальцано в Twitter.

«По окончании сезона пути Роналду и «Ювентуса» могут разойтись. Это то, что мне сообщили», — написал Бальцано.

Он добавил, что пока эту информацию можно отнести к слухам, но она поступает из разных источников и поэтому заставляет уделить ей внимание.

Напомним, Роналду играет за «Ювентус» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл 22 матча Серии А, в которых забил 21 гол и отдал три голевые передачи.

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