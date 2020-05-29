Лиссабон, , 10:12 — REGNUM Девять фанатов «Спортинга» приговорены к пяти годам тюрьмы за нападение на тренировочную базу клуба в мае 2018 года. Об этом 29 мая сообщает Record.

Отмечается, что ещё 29 нападавших получили условные наказания, а двое отделались штрафами. При этом экс-президент клуба Бруну де Карвалью, а также глава ряд сотрудников клуба оправданы, поскольку обвинение не смоло доказать их причастность к нападению.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2018 года фанаты «Спортинга» напали на игроков собственной команды и членов тренерского штаба во время тренировки на базе клуба.

Около 50 человек ворвались на территорию базы и принялись оскорблять игроков и поджигать файеры, а затем дело дошло до драки. В результате несколько футболистов «Спортинга» были избиты фанатами.

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