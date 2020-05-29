Стокгольм, , 10:09 — REGNUM В Швеции сняли ограничения на проведение профессиональных спортивных игр. С 14 июня власти разрешили проводить футбольные матчи и состязания по легкой атлетике для спортсменов, достигших совершеннолетия. Об этом 29 мая сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.

Спортивные состязания в Швеции смогут начаться уже этим летом при условии, что во время проведения матчей, соревнований и любых игр вместе соберутся не более 50 человек. Обязательным условием проведения спортивных мероприятий является режим игры на открытом воздухе.

Разумеется, что при этом на трибунах и возле мест проведения мероприятий не должно быть никаких зрителей и болельщиков. Данное послабление введенных ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции вступит в силу с 14 июня.

«Сегодняшнее сообщение будет оставаться в силе до тех пор, пока ситуация вдруг не ухудшится», — предупредил директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлсон.