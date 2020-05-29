Вена, , 08:55 — REGNUM Шесть очков с клуба ЛАСК сняла федерация футбола Австрии за нарушение запрета на контактные тренировки. Об этом 28 мая сообщается на сайте австрийской Бундеслиги.

ЛАСК лишился шести очков и опустился на второе место в чемпионате Австрии. Ранее клуб лидировал с 27 очками, теперь в его активе 21 очко. На первое место вышел «Ред Булл Зальцбург», у которого 24 очка.

Ранее стало известно, что ЛАСК проводит полноценные контактные тренировки. При этом были разрешены только занятия небольшими группами и с соблюдением социальной дистанции.