Сочи, Краснодарский край, , 08:48 — REGNUM Бывший футболист сборной Франции Адиль Рами заявил, что не продавал золотую медаль чемпионата мира 2018 года. Об этом 29 мая он написал в Instagram.

«Моя медаль всё ещё дома. Хранится в большом сундуке с моими другими наградами», — написал Рами.

Напомним, ранее один из футболистов сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 на аукционе за €66 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая Адиль Рами расторг контракт с футбольным клубом «Сочи» из-за невыплаты зарплаты.

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