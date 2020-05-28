Штутгарт, Германия, , 23:27 — REGNUM 28 мая в рамках заключительного матча 28-го тура второго дивизиона Германии встретились коллективы «Штутгарт» и «Гамбург». Матч волевой победой хозяев со счетом 3:2.

На голы Ватару Эндо, Николаса Гонсалеса и Гонсало Кастро «Гамбург» ответил двумя забитыми мячами за авторством Йоэля Похьянпало и Аарона Ханта на 16-й и 45-й минутах соответственно.

«Гамбург», набрав 46 очков после 28-ми туров, опустился на третье место. «Штутгарт» с 48-ю очками поднялся на вторую позицию.