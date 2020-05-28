Москва, 28 мая 2020, 22:14 — REGNUM 28 мая в рамках второго тура группы D онлайн-турнира DreamHack Masters Sprint 2020 был разыгран матч между командами Natus Vincere и ENCE. По итогу встречи финны одержали уверенную победу над «рожденными побеждать» со счетом 2:0.
Счет по картам:
Train: NaVi 12:16 ENCE
Dust2: NaVi 14:16 ENCE
18-летний финский киберспортсмен Элиас «Jamppi» Олкконен, набравший 58% голосов, был признан MVP встречи. Статистика финна за две карты составила 48−39.
ENCE, одержав первую победу и набрав 3 очка, занял первую строчку. Natus Vincere с тем же количеством очков опустились на третье место.