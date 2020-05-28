Москва, , 19:17 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА объявил о продлении соглашения с защитником Класом Дальбеком. Новый контракт шведского хоккеиста будет рассчитан на два сезона, до 30 апреля 2022 года.

В прошедшем сезоне 28-летний защитник отличился 7 (1+6) результативными баллами за 52 встречи регулярного чемпионата в форме ЦСКА. В плей-офф Кубка Гагарина Дальбек провёл три встречи, отдав одну голевую передачу.

В общей сложности на счету Дальбека 130 матчей в КХЛ и 21 (3+18) очко за два сезона в ЦСКА. В прошлом году швед стал обладателем Кубка Гагарина.