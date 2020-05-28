Москва, , 18:35 — REGNUM Стал известен состав тренерского штаба московского «Спартака» на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги, информирует пресс-служба команды.

«Руководство московского «Спартака» сформировало тренерский штаб основной команды на предстоящий сезон. Главному тренеру Олегу Знарку будут помогать Харийс Витолиньш, Максим Соловьёв, Хассан Саид (тренер по физподготовке), Стефан Перссон (тренер по вратарям), а также новый ассистент — Владимир Федосов.

«Спартак» приветствует Владимира Федосова и желает больших успехов в работе» — сообщает руководство «Спартака» на официальном сайте клуба.

В прошедшем сезона под руководством Олега Знарка «Спартак» занял пятое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «красно-белые» в шести матчах уступили московскому «Динамо».