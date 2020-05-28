Уфа, , 18:19 — REGNUM В «Салавате» назревает не дружественная обстановка на тренерской скамейке.

Новый главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся ведет переговоры с руководством клуба о ротации тренерской скамейки во время проведения матчей. Финский специалист настаивает на том, чтобы его ассистент Николай Цулыгин работал во время матчей в зоне видеоспециалистов команды. Финн не хочет видеть россиянина на тренерской скамье.

Напомним, что предыдущие два сезона Цулыгин был главным тренером «уфимцев». По окончании прошедшего сезона он был уволен со своего поста, но при этом клуб оставил его в тренерском штабе, который возглавил бывший ассистент Цулыгина финн Томи Лямся.