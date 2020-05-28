Монреаль, Канада, , 17:58 — REGNUM Джонатан Друэн готов помочь «Монреаль Канадиенс» в серии плей-офф Кубка Стэнли против «Питтсбурга».

Генеральный менеджер «канадцев» Марк Бержевен сообщил, что нападающий будет готов выйти на лёд в матчах плей-офф.

Напомним, что в первом квалификационном раунде плей-офф Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» встретится с «Питтсбургом», серия пройдёт до трёх побед.

В этом сезоне Друэн из-за множества травм не смог провести даже 30 матчей. Игрок набрал 15 (7+8) очков за 27 матчей регулярного чемпионата.