Москва, , 17:17 — REGNUM Согласно информации портала Eurosport, Роспотребнадзор разрешил присутствие зрителей на матчах Российской премьер-лиги с 21 июля с условием, что стадион будет заполнен не более чем на 10% от всех мест.

Напомним, что 15 мая стало известно о возобновлении нынешнего сезона РПЛ. Он начнется 21 июня. Чемпионаты ПФЛ и ФНЛ были завершены досрочно решением исполкома РФС.

На данный момент в чемпионате было сыграно 22 тура. «Зенит» занимает первую строчку с отрывом от «Локомотива» в 9 очков, на счету петербургской команды 50 баллов.