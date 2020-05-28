Барселона, Испания, , 16:38 — REGNUM Разыгрывающий «Панатинаикоса» Ник Калатес близок к переходу в стан каталонской «Барселоны», несмотря на дейтсвующее соглашение с греческим клубом.

Согласно информации портала Sport24, Калатес уже договорился о трёхлетнем соглашении на сумму 5,5 миллиона долларов. При этом игрок до сих пор весит на контракте с «Панатинаикосом», но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы, что, вероятно, сподвигнет руководство «клеверных» разорвать контракт с высокооплачиваемым игроком.

Игрок начинал свою карьеру в «Панатинаикосе», где он провёл три сезона с 2009 по 2012, после чего, сыграв один сезон в Единой лиге ВТБ, отправился в НБА выступать за «Мемфис». За два сезона в НБА грек провёл 129 матчей, выйдя в старте лишь в семи встречах. В среднем Калатес набирал 4,6 очков за игру. Не показав удовлетворительный результат, в 2015 году он вернулся в родной «Панатинаикос», где играет по сей день.