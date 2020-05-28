Нижний Новгород, , 16:17 — REGNUM Нижегородское «Торпедо» нашло замену ушедшему словенскому специалисту Клемену Мохороичу, место тренера вратарей займёт Владимир Куликов, сообщает пресс-служба клуба.

Мохороич продолжит свою тренерскую карьеру в штабе магнитогорского «Металлурга».

39-летний Владимир Куликов — именитый в прошлом российский вратарь. За свою карьеру голкипер успел примерить формы ЦСКА, «Трактора», «Сибири», «Витязя», «Крыльев Советов» и даже провёл один сезон в системе «Торонто Мейпл Лифс», которые выбрали его на драфте 1999 года.

После завершения профессиональной карьеры Владимир решил попробовать себя в тренерском деле и на протяжении шести лет воспитывал юных вратарей в штабе молодежной сборной России.