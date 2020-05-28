Амстердам, , 15:02 — REGNUM Гран-при Нидерландов — 2020 в «Формуле-1» отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба нидерландского этапа гонок.

«Просим всех быть терпеливыми, нам пришлось ждать 35 лет, придётся потерпеть еще год», — сказал спортивный директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс.

По его словам, изучалась возможность проведения гонки без зрителей, но в итоге было решено отметить возвращение на трассу «Зандворт» с фанатами из Нидерландов.

Напомним, Гран-при Нидерландов должен был пройти с 1 по 3 мая, но был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Этап «Формулы-1» в Нидерландах должен был впервые состояться после 35-летнего перерыва. Ранее он проводился с 1952 по 1985 год.

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