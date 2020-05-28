Самара, 28 мая 2020, 14:36 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» продлили контракты с шестью футболистами до фактического завершения сезона 2019/20. Об этом 28 мая сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что договоры продлены с голкипером Сергеем Рыжиковым, защитником Никитой Чичериным, полузащитником Александром Гацканом.
Кроме того, продлены арендные соглашения с полузащитниками «Спартака» Артёмом Тимофеевым и Максимом Глушенковым, а также игроком «Динамо» Антоном Тереховым.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, защитник «Зенита» Александр Анюков, выступавший за «Крыльев Советов» на правах аренды, объявил о завершении карьеры.
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