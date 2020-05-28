Москва, , 14:31 — REGNUM Международный ралли-рейд «Шёлковый путь» 2020 года отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба ралли.

«Здоровье и безопасность всех, кто связан с организацией и проведением соревнования, остаются приоритетом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который также является председателем оргкомитета по подготовке и проведению ралли, поддержал предложение Минспорта РФ и Российской автомобильной федерации об отмене соревнования в 2020 году.

Напомним, десятый по счёту «Шёлковый путь» должен был пройти по территории России, Казахстана и Китая, но организаторы изменили маршрут. Планировалось, что ралли-рейд пройдёт с 3 по 11 июля только по территории России — от Москвы до Казани.

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