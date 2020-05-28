Сочи, Краснодарский край, , 13:35 — REGNUM Французский защитник Адиль Рами расторг контракт с футбольным клубом «Сочи». Об этом 28 мая заявил агент игрока Рубен Хавьер Косо Руиз, сообщает «Чемпионат».

"Дело в зарплате, из-за этого контракт был расторгнут. За всё время мы получили от «Сочи» ровно 0 евро», — сказал Руиз.

Он добавил, что представители футболиста будут подавать жалобы в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, в феврале 2020 года 34-летний Рами перешёл в «Сочи» из «Фенербахче» на правах свободного агента. Его контракт был рассчитан до лета 2020 года. Рами так и не сыграл ни одного официального матча за клуб.

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