Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат. Об этом 28 мая сообщается на сайте клуба.
Коронавирусная инфекция выявлена у полузащитников Дмитрия Баринова и Романа Тугарева, вратаря Антона Коченкова и нападающего Тимура Сулейманова.
Отмечается, что болезнь у них протекает бессимптомно. Футболисты находятся на самоизоляции в домашних условиях.
Напомним, ранее коронавирус был выявлен у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана.
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