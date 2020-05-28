Москва, , 12:47 — REGNUM Московский ЦСКА не стал возвращать полузащитника Павла Мамаева из-за высокой конкуренции. Об этом 28 мая заявил бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков.

«Зачем брать в команду возрастного футболиста на внушительный контракт, если у тебя в составе уже есть исполнители на этой позиции?» — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Он отметил, что в полузащите ЦСКА играют такие футболисты, как Никола Влашич, Ильзат Ахметов и Иван Обляков.

Напомним, Мамаев играл за ЦСКА с 2007 по 2013 год, после чего перешёл в «Краснодар» на правах аренды, а затем на постоянной основе. В октябре 2018 года он был задержан после двух драк в Москве, его выпустили в сентябре 2019 года.