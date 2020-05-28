Мадрид, , 12:37 — REGNUM Чемпионат Испании по баскетболу будет возобновлён 17 июня. Об этом 27 мая сообщается на сайте турнира.

Отмечается, что решение о возобновлении сезона 2019/2020 приняла Испанская федерация баскетбола. Турнир начнётся 17 июня и продлится две недели.

Планируется, что будет проведён мини-турнир, в котором сыграют 12 команд. Все матчи будут проведены в Валенсии. Всего будет сыграно 33 матча.

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