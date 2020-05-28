Уфа, , 12:08 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» будет играть на площадке «финских» размеров (60×28 м), начиная с сезона 2020/21. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба команды.

«Теперь станет больше пространства на скамейках команд, а вместимость увеличится на 250−350 посадочных мест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сезоне 2019/20 команда играла на площадке «европейских» размеров (60×30 м).

Напомним, в декабре КХЛ утвердила два стандарта площадок — «финский» и «канадский» (60×26 м). Кроме того, начиная с 2021 года, Международная федерация хоккея будет проводить чемпионаты мира на площадке «канадских» размеров.

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