Москва, , 11:49 — REGNUM Правительство России упростило правила выкупа спортивных сооружений у частных инвесторов. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

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Таким образом регионы получат возможность расходовать средства не только на строительство и реконструкцию, а также на покупку спортивных объектов, построенных частными компаниями.

Изменения внесены в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта». Эта мера ускорит процесс формирования спортивной инфраструктуры в субъектах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжается строительство спортивных объектов в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

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