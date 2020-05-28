Лас-Вегас, США, , 10:25 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи рассказал, как будет действовать в бою с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Об этом 28 мая он сообщил в интервью YouTube-каналу Джо Рогана.

«Ключевым фактором в бою с Хабибом будет то, как я буду перемещаться. Очень важно будет держаться подальше от сетки», — сказал Гэтжи.

По его словам, Хабиб не завершает тейкдауны на открытом пространстве, поэтому он может делать проход в ноги в центре октагона, а потом тащить соперника к сетке.

«Если сетки рядом не будет, у него будут проблемы», — заключил Гэтжи.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая Гэтжи одержал победу над своим соотечественником Тони Фергюсоном и стал временным чемпионом UFC. Теперь ему предстоит поединок за полноценный титул с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.

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