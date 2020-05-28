Лас-Вегас, США, 28 мая 2020, 10:17 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян проведёт бой с бразильцем Жозе Алду. Об этом 28 мая сообщает ESPN.
Отмечается, что имя следующего соперника 27-летнего российского бойца назвал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт. Дата и место проведения боя пока не определены.
Ян и Алду проведут поединок за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.
Напомним, ранее обладатель титула в легчайшем весе Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.
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