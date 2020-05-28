Мюнхен, Германия, , 08:53 — REGNUM Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получил травму, столкнувшись с арбитром во время матча с «Баварией». Об этом сообщил экс-игрок сборной Норвегии Ян Фьёртофт в своём Twitter.

Отмечается, что Холанд получил повреждение в столкновении с арбитром Тобиасом Штилером.

Судья двигался спиной вперёд в центре поля и случайно наступил на ногу Холанду. Через несколько минут футболист был вынужден попросить замену.

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