Мюнхен, Германия, 28 мая 2020, 08:53 — REGNUM Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получил травму, столкнувшись с арбитром во время матча с «Баварией». Об этом сообщил экс-игрок сборной Норвегии Ян Фьёртофт в своём Twitter.
Отмечается, что Холанд получил повреждение в столкновении с арбитром Тобиасом Штилером.
Судья двигался спиной вперёд в центре поля и случайно наступил на ногу Холанду. Через несколько минут футболист был вынужден попросить замену.
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