Дюссельдорф, Германия, , 08:44 — REGNUM «Фортуна» одержала победу над «Шальке» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 53-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни.

На 63-й минуте форвард «Фортуны» Роувен Хеннингс восстановил равновесие в счёте. А спустя ещё пять минут нападающий Кенан Караман принёс «Фортуне» победу.

На сегодняшний день «Фортуна» набрал 27 очков и находится на 16-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» идёт на девятом месте с 37 очками.

Читайте также: «Унион» сыграл вничью с «Майнцем» в матче чемпионата Германии