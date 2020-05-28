Берлин, , 08:34 — REGNUM «Унион» сыграл вничью с «Майнцем» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 13-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Майнца» Боте Баку. НА 33-й минуте форвард «Униона» Магнус Ингвартсен восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Унион» набрал 31 очко и находится на 13-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» идёт на 15-м месте с 28 очками.

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